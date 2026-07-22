Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В руках российских силовиков оказалась личные данные нового главком ВСУ Драпатого

Российские силовики узнали личные данные нового главкома ВСУ Драпатого.

Источник: Комсомольская правда

Представитель российских силовых структур узнали адрес проживания, электронные почты и мобильный телефон нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом ТАСС сообщили силовики.

«Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г. р.). К нам в руки попали его личные данные, включая адрес», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, стали известны электронные посты его отца и матери, номер мобильного телефона.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По его словам, вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой они определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба ВСУ.

Также сообщалось, что украинский генерал и новый главком ВСУ Михаил Драпатый числится в базе розыска МВД России. Ведомство опубликовало соответствующее уведомление еще в сентябре 2023 года. Позже министерство выпустило такое сообщение повторно.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше