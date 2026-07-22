Представитель российских силовых структур узнали адрес проживания, электронные почты и мобильный телефон нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом ТАСС сообщили силовики.
«Новым главкомом ВСУ назначен генерал Драпатый М. В. (21.11.1982 г. р.). К нам в руки попали его личные данные, включая адрес», — сказал собеседник агентства.
Кроме того, стали известны электронные посты его отца и матери, номер мобильного телефона.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По его словам, вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой они определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба ВСУ.
Также сообщалось, что украинский генерал и новый главком ВСУ Михаил Драпатый числится в базе розыска МВД России. Ведомство опубликовало соответствующее уведомление еще в сентябре 2023 года. Позже министерство выпустило такое сообщение повторно.