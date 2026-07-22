В руках российских силовиков оказалась личные данные нового главком ВСУ Драпатого

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины. По его словам, вместе с Михаилом Драпатым, Евгением Хмарой и Павлом Палисой они определили, как должна быть обновлена конфигурация Генерального штаба ВСУ.