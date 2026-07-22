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Шелест анонсировал новое освещение в ЦАО: называем улицы

Протяженность линий составит более 600 метров.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в среду, 22 июля 2026 года, что улицы города продолжают делать светлее.

Глава города поделился, что заключен муниципальный контракт с ООО «Бизнес-Групп» на строительство линии наружного освещения по ул. 5-й Армии, на участках от ул. Чернышевского до ул. Гусарова, а также от ул. Госпитальной до ул. 2-й Береговой. Этот участок находится в Центральном административном округе.

Протяженность новой линии наружного освещения, как отметил Шелест, составит более 600 метров. Цена контракта — порядка 2 млн рублей. Работы должны быть завершены в сентябре 2026 года.

Ранее «СуперОмск» называл адреса, где появится освещение в городе в 2026 году. На эти цели выделено 44,7 млн рублей. Всего в перечне — 19 улиц в Кировском, Советском, Ленинском и Центральном административных округах.