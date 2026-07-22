Шелест анонсировал новое освещение в ЦАО: называем улицы

Глава города поделился, что заключен муниципальный контракт с ООО «Бизнес-Групп» на строительство линии наружного освещения по ул. 5-й Армии, на участках от ул. Чернышевского до ул. Гусарова, а также от ул. Госпитальной до ул. 2-й Береговой. Этот участок находится в Центральном административном округе.