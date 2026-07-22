Гороховец вместо Козельска. Как меняются путешествия россиян по стране

Турция, Китай и ближнее зарубежье остались самыми популярными заграничными туристическими направлениями для россиян в июне 2026 года, внутри страны наблюдается высокий спрос на поездки как в крупные, так и в малые города, рассказали РБК опрошенные туристические сервисы по бронированию путевок, билетов и отелей. Куда охотнее едут россияне за границу и по стране — в нашем материале.
Интерес к Бордо обрушился, к Салоникам — вырос в разы.
В топ зарубежных направлений в июне, помимо Турции и Китая, вошли Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Армения, Грузия, Азербайджан и Киргизия, рассказали РБК в пресс-службе сервиса «Туту.ру». Речь идет о бронировании билетов на все виды транспорта, указывают в компании.
На международные направления приходится 25% бронирований отелей в июне (в лидерах — Турция, Китай, Белоруссия, Казахстан и Грузия), сообщили РБК в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. По данным компании, по сравнению с первым летним месяцем 2025 года на зарубежном направлении больше всего вырос спрос на греческие Салоники (в десять раз), Ираклион на острове Крит (в шесть раз) и сербский Нови-Сад (в четыре раза). В то же время резко снизился интерес к Бордо (Франция) — минус 85%, Бодруму (Турция) — минус 82%, а также к Римини (Италия) — минус 80%.
По данным сервиса бронирования туров «Слетать.ру», продажи путевок в Египет в июне выросли почти на 40%, в Турцию — на 15,5%, спрос на туры во Вьетнам увеличился в 3,6 раза, сообщили РБК в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Дешевле всего за рубежом обходятся отели и апартаменты в ЮАР (средняя цена за ночь — 6450 ₽), Индии (7540 ₽), Таиланде (8220 ₽), Индонезии (8670 ₽) и Вьетнаме (9100 ₽), указывают в OneTwoTrip.
В России тренд на малые города, но растет интерес и к мегаполисам.
Хотя в июне в лидерах внутренних направлений остаются крупные города — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, — у туристов наблюдается всплеск интереса к путешествиям в небольшие населенные пункты. Так, бронирование отелей в небольшом городе Гороховец во Владимирской области выросло в девять раз, в Тарусе в Калужской области — в шесть раз, в Балтийске Калининградской области — в четыре раза, сообщили в OneTwoTrip. Кроме того, рост турпоездок автобусом в Псков подскочил на 42%, в Тихвин — на 63%, в Старую Руссу — на 55%, указывают в «Туту.ру». Там отмечают, что значительный рост спроса демонстрируют Петрозаводск и малые города Карелии.
Впрочем, растет и популярность поездок в крупные города. Так, объем бронирований авиабилетов в Казань вырос на 41%, отелей — на 70%. Резервирование гостиниц подскочило на 91% в Нижнем Новгороде, спрос на перелеты в Екатеринбург и Нальчик вырос на 37 и 39% соответственно.
Еще один регион со значительным ростом бронирований отелей — Ставропольский край (+70%). «В целом по крупным городам рост бронирований опережает рост авиаперелетов, это может быть признаком того, что люди приезжают не на один день, а остаются, исследуют город и формируют новую культуру внутреннего городского туризма», — поясняют в «Туту.ру».
В OneTwoTrip обращают внимание, что интерес к ряду малых городов в этом году резко упал — это Козельск (-79%), Медвежьегорск (-76%) и Дзержинск (-67%).