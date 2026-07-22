Гороховец вместо Козельска. Как меняются путешествия россиян по стране

Хотя в июне в лидерах внутренних направлений остаются крупные города — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, — у туристов наблюдается всплеск интереса к путешествиям в небольшие населенные пункты. Так, бронирование отелей в небольшом городе Гороховец во Владимирской области выросло в девять раз, в Тарусе в Калужской области — в шесть раз, в Балтийске Калининградской области — в четыре раза, сообщили в OneTwoTrip. Кроме того, рост турпоездок автобусом в Псков подскочил на 42%, в Тихвин — на 63%, в Старую Руссу — на 55%, указывают в «Туту.ру». Там отмечают, что значительный рост спроса демонстрируют Петрозаводск и малые города Карелии.