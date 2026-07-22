Под Хабаровском водителю дали исправительные работы за езду без прав

Жителя района имени Лазо отправили на обязательные работы после того, как он сел за руль вопреки ограничению судебных приставов. Мужчина долго игнорировал извещения, сообщили в ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Ранее приставы временно запретили ему пользоваться водительскими правами в рамках исполнительного производства. Несмотря на это, мужчина вновь управлял автомобилем, и нарушение выявили сотрудники Госавтоинспекции.
Суд назначил водителю обязательные работы, однако исполнять решение добровольно он не спешил. Приставы не смогли связаться с ним по извещениям, поэтому должника принудительно доставили в отделение.
Мужчине вручили направление к месту отбывания наказания и предупредили о последствиях дальнейшего уклонения. После этого он приступил к работам и полностью исполнил решение суда.