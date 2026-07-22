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В Бикинском округе Хабаровского края полицейские провели рейд по нелегалам

Во время рейда правоохранители выявили пьяного водителя и строителя без патента.

В Бикинском округе полицейские и сотрудники Росгвардии проверили стройки, места проживания иностранцев и автомобили такси. Во время рейда они выявили двух нарушителей, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

На одном из объектов правоохранители обнаружили 30-летнего иностранца, который работал без необходимых разрешений. На мужчину составили административный протокол за незаконную трудовую деятельность в России.

Ещё одного уроженца ближнего зарубежья остановили сотрудники Госавтоинспекции. Проверка показала, что водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, за что его также привлекли к административной ответственности.

Во время рейда полицейские проверяли миграционные карты, трудовые договоры, медицинские документы и прохождение обязательной дактилоскопии. Контроль за соблюдением миграционного законодательства в округе продолжат.