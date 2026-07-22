Кубок губернатора по боксу впервые пройдёт в Хабаровском крае

Первый всероссийский турнир по боксу на Кубок губернатора состоится в Хабаровском крае с 3 по 7 ноября. О подготовке соревнований Дмитрий Демешин рассказал во время встречи с юными боксёрами региональной сборной, сообщили в правительстве края.
На ринг выйдут сильнейшие спортсмены из разных регионов России. Турнир станет одним из главных событий Года спорта в Хабаровском крае и продолжит традицию крупных соревнований, среди которых чемпионаты России, турнир памяти Героя Советского Союза Константина Короткова и международные состязания памяти воинов, погибших в локальных конфликтах.
Сейчас боксом в регионе занимаются более четырёх тысяч человек, 1,3 тысячи из них тренируются в спортивных школах. Краевая федерация входит в десятку лучших в стране, а воспитанники хабаровской школы Андрей Замковой, Савелий Садома, Иван Ступин, Алексей Гуков и Никита Косман известны далеко за пределами региона.
Сам Дмитрий Демешин пришёл в школу олимпийского резерва в 11 лет, в 16 выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а год спустя стал мастером спорта по боксу. На встрече губернатор ответил на вопросы ребят о тренировках и первых боях, а также показал им свой любимый приём.
«Именно бокс позволил мне стать тем, кем я стал — человеком. Человеком с волей. Если вы сможете спортивную дисциплину применять в жизни, вы в жизни будете побеждать», — отметил Дмитрий Демешин.