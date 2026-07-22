Кубок губернатора по боксу впервые пройдёт в Хабаровском крае

Сам Дмитрий Демешин пришёл в школу олимпийского резерва в 11 лет, в 16 выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а год спустя стал мастером спорта по боксу. На встрече губернатор ответил на вопросы ребят о тренировках и первых боях, а также показал им свой любимый приём.