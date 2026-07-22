«Поезд Победы» прибудет в Новосибирск: когда можно увидеть состав и чем удивят вагоны

«Поезд Победы» считается первой в мире иммерсивной выставкой, размещенной в движущемся железнодорожном составе. История Великой Отечественной войны в ней рассказывается от лица ветерана-железнодорожника. Проект был создан в 2020 году в рамках Года памяти и славы, поезд уже приезжал в Новосибирск в 2021 и 2024 годах.