ИИ-модель Grok Imagine создаст фильм по поэме Гомера «Одиссея»

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Сервис генерации изображений и видео при помощи технологий искусственного интеллекта (ИИ) Grok Imagine, разработанный компанией xAI, создаст в 2026 году фильм по мотивам поэмы «Одиссея» Гомера. Об этом сообщил 21 июля глава компании Илон Маск.
«До конца этого года Grok Imagine создаст полнометражный фильм по “Одиссее”, который будет исторически точным и верно отражать творчество Гомера», — написал он в X.
«Одиссея» режиссера Кристофера Нолана вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд кассовые сборы от проката фильма составили $264,1 млн. Роли в картине сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. «Одиссея» рассказывает о царе Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к Пенелопе, преодолевая гнев богов, природные стихии и встречи с мифическими чудовищами.