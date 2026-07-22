ИИ-модель Grok Imagine создаст фильм по поэме Гомера «Одиссея»

«Одиссея» режиссера Кристофера Нолана вышла в мировой прокат 17 июля. За первый уикенд кассовые сборы от проката фильма составили $264,1 млн. Роли в картине сыграли актеры Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и другие. «Одиссея» рассказывает о царе Итаки, который после Троянской войны пытается вернуться домой к Пенелопе, преодолевая гнев богов, природные стихии и встречи с мифическими чудовищами.