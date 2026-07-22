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Матерям-героиням в Татарстане предложили бесплатно выдавать землю

Законопроект о предоставлении участков женщинам с десятью и более детьми внесён в Госсовет РТ.

Источник: Комсомольская правда

Женщины Татарстана, удостоенные звания «Мать-героиня», смогут получить земельный участок бесплатно. Соответствующий законопроект, предусматривающий изменения в Земельный кодекс республики, внесло правительство в Госсовет РТ. Документ находится на стадии предварительного рассмотрения.

Согласно пояснительной записке, учёт женщин, имеющих право на бесплатное предоставление земли, будет вести местная администрация по месту их постоянного проживания.

Порядок получения участка выглядит следующим образом:

— в течение 20 дней после регистрации заявления орган местного самоуправления принимает решение о постановке на учёт либо об отказе;

— в течение 30 дней после постановки на учёт женщине предлагают конкретный земельный участок;

— выбор оформляется актом, который подписывают получатель и представитель администрации;

— не позднее 14 дней после подписания акта или постановки участка на кадастровый учёт принимается окончательное решение о предоставлении земли.

Напомним, звание «Мать-героиня» присваивается россиянкам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Для них федеральным законодательством уже предусмотрены меры социальной поддержки, в том числе право на бесплатное получение земельного участка в собственность.

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