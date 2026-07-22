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Поток китайских туристов в Хабаровский край вырос почти на 18%

Драйвером роста остаётся безвизовый режим между Россией и КНР, который Президент Владимир Путин своим указом продлил до конца 2027 года.

С начала года Хабаровский край принял больше восьми тысяч туристов из Китая — это на 17,5 процента больше, чем за первое полугодие 2025-го. Драйвером роста остаётся безвизовый режим между Россией и КНР, который Президент Владимир Путин своим указом продлил до конца 2027 года. Близость Хабаровска к границе и упрощённый въезд делают регион одним из самых удобных направлений для гостей из Поднебесной, сообщили в министерстве туризма региона.

Губернатор Дмитрий Демешин назвал туристический поток не просто цифрами, а возможностью для развития всей экономики края. Растущая выручка гостиниц, ресторанов, гидов и перевозчиков — это налоги, которые затем направляются на ремонт больниц, школ, детсадов и дорог. Кроме того, безвизовый режим открывает дорогу для молодёжных обменов, совместных научных и спортивных проектов.

Для гостей из Китая край готовит всё более адресные предложения. Набирают популярность групповые туры, проводятся национальные фестивали и событийные мероприятия в районах. Создана интерактивная карта-путеводитель WOW-атлас с информацией о достопримечательностях, отелях, обменниках валют, ресторанах и магазинах — всё на китайском языке.

«Особый восторг у китайских гостей вызывают храмы и событийные мероприятия, на которые удаётся попасть», — отмечает туроператор Анастасия Степашко.

Не ослабевает и интерес к российским товарам: охотно покупают золото и янтарь, косметику, молочную продукцию, кофе, колбасные и хлебобулочные изделия, а также лекарства. Качество местных продуктов китайские туристы ценят высоко.

В краевом министерстве туризма готовятся к запуску пятидневного маршрута «Восточное ожерелье России». Он свяжет Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную область и Амурскую область, а его презентация состоится в китайской провинции Хэйлунцзян.