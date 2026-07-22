Поток китайских туристов в Хабаровский край вырос почти на 18%

С начала года Хабаровский край принял больше восьми тысяч туристов из Китая — это на 17,5 процента больше, чем за первое полугодие 2025-го. Драйвером роста остаётся безвизовый режим между Россией и КНР, который Президент Владимир Путин своим указом продлил до конца 2027 года. Близость Хабаровска к границе и упрощённый въезд делают регион одним из самых удобных направлений для гостей из Поднебесной, сообщили в министерстве туризма региона.