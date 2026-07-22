Хабаровские инструкторы научат гостей ВЭФ управлять дронами

От Хабаровского края на ВЭФ отправятся инструкторы Илья Журавлев, Александр Гиндак, Владимир Ананичев и Дмитрий Кравцов, а также курсант Алина Левяш. За три года региональный филиал обучил более 10 тысяч человек, из них свыше 2,4 тысячи прошли подготовку с начала 2026 года.