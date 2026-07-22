Хабаровские инструкторы научат гостей ВЭФ управлять дронами

Инструкторы и курсанты хабаровского филиала центра «ВОИН» представят регион на XI Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Они будут работать в военно-спортивном городке площадью 600 квадратных метров, сообщили в правительстве Хабаровского края.
Павильон разделят на зоны тактической медицины, огневой и инженерной подготовки, а также управления беспилотниками. Посетители смогут провести сердечно-лёгочную реанимацию на роботе-манекене, научиться останавливать кровотечение и эвакуировать условного раненого.
На площадке беспилотных систем гостям предложат управлять виртуальными и настоящими дронами, самостоятельно собрать аппарат и испытать наземную машину. Впервые на форуме также заработает VR-симулятор стрельбы по беспилотникам, созданный на основе отечественного комплекса «Квадросим».
От Хабаровского края на ВЭФ отправятся инструкторы Илья Журавлев, Александр Гиндак, Владимир Ананичев и Дмитрий Кравцов, а также курсант Алина Левяш. За три года региональный филиал обучил более 10 тысяч человек, из них свыше 2,4 тысячи прошли подготовку с начала 2026 года.
Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета. Для всех желающих выставка «Улица Дальнего Востока» откроется с 5 по 7 сентября, когда в павильоне центра также начнёт работать пневматический тир.