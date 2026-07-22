Столица «в гриме», радары и воздушные тараны: как отражали нацистские налеты на Москву

К моменту нападения гитлеровской Германии и ее европейских союзников на Советский Союз 22 июня 1941 года немецкие летчики уже имели значительный боевой опыт, а люфтваффе действовали по принципу «оперативной воздушной войны», проверенному в ходе бомбардировок Польши и Франции: завоевание превосходства в воздухе, гибкое управление, взаимодействие с сухопутными войсками, удары по тылам противника. Но в сентябре 1940 года во время битвы за Британию истребители Соединенного Королевства эффективно перехватывали германские самолеты и не дали им достичь преимущества в небе. После вторжения нацистских войск в СССР стратегической целью фюрера и рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера стал захват Москвы. Налеты немецкой авиации на столицу Советского Союза можно считать первым этапом реализации этой цели.
Зенитный заслон Москвы.
Вокруг советской столицы была выстроена зональная система ПВО. «Было определено, где действует истребительная авиация, где действует зенитная артиллерия большого, среднего, малого калибра, зенитные пулеметы, где действуют конкретные аэростаты заграждения. Имелось большое количество прожекторов. Были созданы специальные прожекторные поля, которые трудно было преодолеть противнику», — объяснил Кнутов в беседе с ТАСС.
Москву защищали около 600 истребителей, половина из которых была новых типов, более 1 тыс. зенитных орудий, около 300 пулеметов, 600 прожекторов и больше 100 усовершенствованных аэростатов заграждения, вынуждавших бомбардировщики подниматься на значительную высоту — это затрудняло прицельное бомбометание.
«Система ПВО предусматривала порядка 500 постов воздушного наблюдения, — рассказал историк. — Посты воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) находились в 200−250 км от Москвы». У наблюдателей имелись бинокли, справочники с силуэтами самолетов, телефонная связь. По шуму двигателей они определяли тип и количество самолетов. На тот момент уже был создан штаб противовоздушной обороны в Москве.
Помимо этого, за воздушной обстановкой следили новейшие советские «радиоулавливатели самолетов» — радиолокационные станции РУС-2 с дальностью обнаружения целей 110 км.
Москва меняет облик.
Собеседник ТАСС объяснил, что Германия составляла детальные карты советской столицы, собирала информацию о ней и других советских городах еще до начала Второй мировой войны. Немецкая авиакомпания Lufthansa в рамках советско-германской концессии «Дерулюфт» в 1927—1937 годах совершаларегулярные рейсы в Москву на Ходынский аэродром. С ее самолетов производилась скрытная фоторазведка.
При подготовке к возможным налетам особое внимание уделялось маскировке столицы. Для этого привлекали множество архитекторов и профессиональных художников, авиаразведку. «Летали на разных высотах, смотрели, как замаскировать площади и видимые ориентиры. В Кремле все башни были закрыты [маскировочными средствами], мавзолей тоже был закрыт. Красную площадь разрисовали под крыши зданий», — рассказал Кнутов. Проблемой стали тени от «зданий», которые не менялись в течение дня. Ее решили установкой специальных щитов.
«На реке Яузе поставили баржи, на них тоже разместили макеты зданий. Таким образом была создана иллюзия, что это жилой район, а не река, и ориентир (водные артерии используются летчиками для навигации — прим. ТАСС) был фактически скрыт», — сказал военный эксперт. Были созданы ложные цели: девять «аэродромов», семь «промышленных комплексов» и несколько «нефтехранилищ».
Деревянные строения разбирались, а при невозможности разборки — пропитывались специальным противопожарным составом. В городе ввели светомаскировку, но в некоторых районах ее сознательно нарушали, чтобы сбить с толку немецких летчиков.
«Это будет не налет, а прогулка».
Для первого налета на столицу СССР подготовили до 250 самолетов, но к цели отправилось около 220 машин. «Командующий немецким [2-м воздушным] флотом фельдмаршал [Альберт] Кессельринг, выступая перед летчиками, сказал, что это будет не налет, а прогулка по сравнению с налетами на Лондон и другие города Великобритании», — отметил он.
«В первый день налета предполагалось ударить по Кремлю, гидроэлектростанции на Раушской набережной, зданию ЦК КПСС, а также по Белорусскому вокзалу, фабрике имени Клары Цеткин и мостам через реку Москву», — рассказал Кнутов.
19 июля 1941 года советская разведка доложила, что в ближайшие ночи противник собирается атаковать столицу с воздуха. «21 июля под руководством [секретаря ЦК ВКП (б) и председателя Совнаркома Иосифа] Сталина войска ПВО проводили дневные учения по отражению налета на столицу, а 22 июля должны были пройти ночные учения, — сообщил историк. — Когда немецкий налет начался, все уже находились на местах, готовились к учениям. Так совпало, что учения превратились в реальное отражение массированного налета на столицу».
Важную роль в предупреждении налета сыграл доклад расчета РУС-2, расположенного в районе Можайска, о приближении группы самолетов. Радиолокационная станция работала в тестовом режиме, поэтому поначалу командование сообщению не поверило — решило, что аппаратура дала сбой. Но информация подтвердилась постами ВНОС, объявили тревогу, летчики-истребители и зенитчики приготовились отражать атаку.
Зенитная завеса и тараны.
Кнутов объяснил, что зенитчики зачастую стреляют не по самолетам, а в определенные участки неба, создавая так называемую зенитную завесу. «Когда немецкие самолеты подлетали, перед ними образовывалась стена из взрывов снарядов, которую они не могли преодолеть», — рассказал историк. «Расход снарядов был очень большой: 16 тыс. снарядов среднего и 13 тыс. малого калибра за одну ночь. Зенитчики на фотографиях стоят в касках вокруг зенитных орудий. Это не столько от немцев, сколько от осколков собственных снарядов», — добавил он.
Военный эксперт отметил использование советскими истребителями приема воздушного тарана. «Мы знаем тараны [Петра] Еремеева, [Виктора] Талалихина (первые в истории летчики, позднее совершившие ночные тараны во время обороны Москвы — прим. ТАСС), — сказал он. — Немцы были в шоке от этих таранов. Когда они видели наши истребители, идущие на сближение, то бросали бомбы и пытались удрать».
Бомбардировщики врага, сумевшие прорваться к Москве, встретили плотным огнем автоматические зенитные пушки и счетверенные пулеметы, расположенные в городской черте.
Вражеским самолетам удалось сбросить более 100 фугасных и почти 5 тыс. зажигательных бомб, прозванных «зажигалками». Падая, они не взрывались, а горели с высокой температурой. Их тушили жители Москвы, включая молодежь и подростков.
В ходе первого налета погибли 130 человек, сотни получили ранения. Полностью было уничтожено до 37 зданий, разрушено несколько предприятий, склады, мастерские. Одна из 250-килограммовых бомб пробила крышу Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца, но не взорвалась.
«Истребительная авиация тогда совершила 173 вылета, было сбито 12 бомбардировщиков. И зенитчики сбили 10 бомбардировщиков. Это 10% от 220 самолетов, участвующих в налете, это очень много», — рассказал Кнутов об отражении налета в ночь на 22 июля.
Историк войск ПВО заметил, что оценкой действий противовоздушной обороны служит не число сбитых вражеских самолетов, а предотвращение уничтожения прикрываемого объекта. «За время налетов, если брать в целом, благодаря действиям истребительной авиации и зенитной артиллерии в Москву прорвалось 2,5% экипажей», — рассказал он. «Но потом они либо уничтожались, либо их заставляли развернуться самолеты истребительной авиации», — добавил Кнутов.
Лучшая ПВО Второй мировой.
Последний налет немецкой авиации на Москву произошел 6 апреля 1942 года. «За это время, если мы берем только столицу, было убито немецкими бомбами 1 356 человек, полностью разрушено 2 предприятия и 167 зданий. Кроме того, частично пострадало 115 предприятий и 276 домов», — рассказал Кнутов. По статистике, за время налетов нацистам удалось сбросить на столицу около 1,5 тыс. фугасных авиабомб и свыше 100 тыс. зажигательных.
Историки сходятся во мнении, что немецкие бомбардировки столицы СССР не принесли врагу желаемых результатов. Кнутов напомнил, что в декабре 1941 года началось советское контрнаступление под Москвой. «Поэтому Гитлер приказывает самолеты бросить на то, чтобы прикрывать отступающие немецкие войска», — пояснил он.
Для оценки результатов работы ПВО Кнутов привел кампанию по бомбардировке нацистами Лондона. «Она шла примерно те же шесть месяцев активных налетов. За это время от немецких бомб погибло 20 тыс. лондонцев и сгорел жилой фонд, в котором проживали 1,4 млн человек», — рассказал Кнутов.
«Исходя из оценок или критериев сегодняшнего дня, можно сказать, что ПВО Москвы была лучшей противовоздушной обороной за все годы Второй мировой войны», — поделился мнением военный эксперт.
Виктор Бодров.