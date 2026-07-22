Столица «в гриме», радары и воздушные тараны: как отражали нацистские налеты на Москву

К моменту нападения гитлеровской Германии и ее европейских союзников на Советский Союз 22 июня 1941 года немецкие летчики уже имели значительный боевой опыт, а люфтваффе действовали по принципу «оперативной воздушной войны», проверенному в ходе бомбардировок Польши и Франции: завоевание превосходства в воздухе, гибкое управление, взаимодействие с сухопутными войсками, удары по тылам противника. Но в сентябре 1940 года во время битвы за Британию истребители Соединенного Королевства эффективно перехватывали германские самолеты и не дали им достичь преимущества в небе. После вторжения нацистских войск в СССР стратегической целью фюрера и рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера стал захват Москвы. Налеты немецкой авиации на столицу Советского Союза можно считать первым этапом реализации этой цели.