Судимый житель Овсянки ради трех бутылок пива и сигарет решился на ограбление с ножом (видео)

Инцидент произошел в мае. По данным полиции, мужчина зашел в магазин с ножом, стал угрожать покупательнице и потребовал от продавца три бутылки пивного напитка и пачку сигарет. Получив товар, он скрылся. Позже сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Овсянки.