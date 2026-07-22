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Судимый житель Овсянки ради трех бутылок пива и сигарет решился на ограбление с ножом (видео)

В поселке Овсянка Красноярского края будут судить местного жителя за разбойное нападение в магазине.

В поселке Овсянка Красноярского края будут судить местного жителя за разбойное нападение в магазине. Об этом сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

Инцидент произошел в мае. По данным полиции, мужчина зашел в магазин с ножом, стал угрожать покупательнице и потребовал от продавца три бутылки пивного напитка и пачку сигарет. Получив товар, он скрылся. Позже сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее судимый 43-летний житель Овсянки.

Следователи завершили расследование уголовного дела по статье о разбое. Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей. В ближайшее время он предстанет перед судом.