Матч Португалии и Испании привлек максимальное внимание красноярцев на ЧМ-2026

Мировое первенство в этом году проходит сразу в нескольких странах — США, Канаде и Мексике. Россияне следят за событиями не только дистанционно. По данным сервиса «Купибилет», среди стран чемпионата 82% купленных билетов на даты матчей приходится на США, 16% — на Канаду, и лишь 2% — на Мексику. Перелет из России к месту проведения первенства и обратно обходится в среднем в 160−170 тысяч рублей. Максимальная зафиксированная цена в одну сторону составила 153 тысячи рублей — за билет в США.