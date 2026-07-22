Матч Португалии и Испании привлек максимальное внимание красноярцев на ЧМ-2026

Россияне активно следили за событиями на Чемпионате мира по футболу — 2026.
В дни проведения игр трафик на спортивные сайты в среднем вырос почти в 2 раза по сравнению с обычным днем, а среди стран проведения мундиаля наиболее популярной у путешественников оказались США, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и онлайн-сервиса «Купибилет» в преддверии финала первенства.
По данным оператора, полуфинальные противостояния вызвали почти одинаковый интерес у россиян. При этом по потреблению интернет-трафика встреча сборных Франции и Испании, где россияне следили за одним из лучших бомбардиров чемпионата — французом Килианом Мбаппе —оказалась лишь на 5% выше игры Англии и Аргентины.
В рамках плей-офф рекордный трафик собрал матч между Португалией и Испанией в ⅛ финала, в преддверии которого Роналду анонсировал завершение своих выступлений на чемпионатах мира. В день, когда сборная Португалии проиграла испанцам и выбыла из соревнований, объем гигабайт вырос сразу на 140% по сравнению с обычным днём.
У жителей Красноярска среди самых популярных периодов для просмотра стали дни, когда играли Португалия и Испания, Мексика и Англия, а также Бразилия и Норвегия.
В Красноярском крае мужчины доминируют по доле тех, кто следит за новостями в дни ЧМ — 76%. В возрастном разрезе самыми активными болельщиками мундиаля среди жителей региона стали пользователи от 35 до 44 лет, их доля составляет 39%. Далее следуют абоненты 45−54 лет (22%) и 25−34 лет (17%). Наименьший интерес чемпионат вызывает у молодых людей от 14 до 17 лет, на них приходится лишь 2,7% от всех посетителей спортивных порталов.
Мировое первенство в этом году проходит сразу в нескольких странах — США, Канаде и Мексике. Россияне следят за событиями не только дистанционно. По данным сервиса «Купибилет», среди стран чемпионата 82% купленных билетов на даты матчей приходится на США, 16% — на Канаду, и лишь 2% — на Мексику. Перелет из России к месту проведения первенства и обратно обходится в среднем в 160−170 тысяч рублей. Максимальная зафиксированная цена в одну сторону составила 153 тысячи рублей — за билет в США.
В топ самых «футбольных» регионов страны вошли Москва и Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Ростовская и Самарская области. Здесь жители генерируют наибольшее количество гигабайт на спортивных ресурсах.