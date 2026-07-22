На Дону открыто 2697 мест для целевого обучения

Работодатели Дона разместили 830 предложений по целевому обучению — они охватывают 2697 учебных мест для абитуриентов вузов и колледжей. Данные привели в правительстве региона.
Большинство мест (83%) предназначено для тех, кто планирует учиться в вузах; остальные — для поступающих в колледжи и техникумы. Наибольшим спросом пользуются такие направления, как здравоохранение и медицинские науки, образование и педагогика, сельское хозяйство, а также инженерные и технические специальности.
Как отметил начальник Управления Государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян, целевое обучение выгодно и абитуриентам, и работодателям. Будущие специалисты могут бесплатно освоить профессию и быть уверенными в трудоустройстве после выпуска, а компании — заранее подготовить кадры и сформировать резерв. Суть механизма проста: студент учится на условиях договора с работодателем и после окончания учёбы приходит работать в эту организацию.
Ознакомиться со всеми предложениями можно на платформе «Работа России» в разделе «Целевое обучение». Подать заявку абитуриенты могут до 25 июля 2026 года. За консультацией по вопросам целевого обучения можно обратиться в центры занятости населения региона.