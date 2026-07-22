На Дону открыто 2697 мест для целевого обучения

Как отметил начальник Управления Государственной службы занятости населения Ростовской области Сергей Григорян, целевое обучение выгодно и абитуриентам, и работодателям. Будущие специалисты могут бесплатно освоить профессию и быть уверенными в трудоустройстве после выпуска, а компании — заранее подготовить кадры и сформировать резерв. Суть механизма проста: студент учится на условиях договора с работодателем и после окончания учёбы приходит работать в эту организацию.