От +19 до +34, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 22 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 22 июля снова будет жаркой, но есть надежда на прохладу дождей и сильного ветра. Подробный прогноз на среду выяснили у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 22 июля ожидается переменной облачности. Во второй половине дня и вечером пройдут кратковременный дождь и гроза, в остальное время осадков не предвидится. Ветер западной четверти разовьет скорость 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на 23 июля также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 — 12 м/с.
В Ростовской области в среду синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 5 — 10 м/с, при грозе порывы 15 — 18 м/с. В ночь на четверг — переменная облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 22 июля днем поднимется до +32 — +34 градусов. В ночь на 23 июля ожидается от +19 до +21 градуса.
В Ростовской области дневная температура воздуха в среду составит от +28 до +33 градусов, местами до +36. В ночь на четверг столбики термометров опустятся до +19 — +24 градусов, местами до +13.
Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
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