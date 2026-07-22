От +19 до +34, дождь, гроза и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 22 июля

Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 22 июля ожидается переменной облачности. Во второй половине дня и вечером пройдут кратковременный дождь и гроза, в остальное время осадков не предвидится. Ветер западной четверти разовьет скорость 5 — 10 м/с, при грозе порывы усилятся до 14 м/с. В ночь на 23 июля также будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный и восточный задует со скоростью 7 — 12 м/с.