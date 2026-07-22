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Сотрудники МЧС Хабаровского края за полгода спасли 91 человека

В Хабаровском крае подвели итоги работы поисково-спасательного отряда МЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае подвели итоги работы поисково-спасательного отряда за первое полугодие 2026 года. За шесть месяцев дежурные смены совершили 130 выездов. Помощь специалистов получил 91 человек: 73 взрослых и 18 детей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Спасатели работали в разных условиях. Шесть человек вывели из леса. Ещё 12 пострадавших деблокировали из повреждённых автомобилей при авариях.

Среди самых сложных операций — спасение мужчины, провалившегося под лёд на Амуре. Он оказался в ледяной воде в 100 метрах от берега. Спасатели вытащили его из «ледовой ловушки». Также отряд участвовал в поисках пропавшего мужчины в районе имени Лазо, недалеко от посёлка Сидима. Нашли его и передали медикам.

Весной хабаровские спасатели выезжали в Якутию. В Намском районе они укрепляли дамбы, следили за уровнем воды в Лене, проводили беседы с населением и помогали пострадавшим от паводка. Также участвовали в тушении ландшафтных пожаров на островах под Хабаровском.

Специалисты продолжали совершенствовать навыки: проводили учения, тренировались по парашютной, водолазной и горной подготовке. На базе отряда прошли испытания кинологических расчётов. Допуск к поисковым работам получила спасатель-кинолог Нина Ховбощенко со своей собакой Айка.

Первое полугодие позади. Главный итог работы отряда — спасённые человеческие жизни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru

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