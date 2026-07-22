Сотрудники МЧС Хабаровского края за полгода спасли 91 человека

Среди самых сложных операций — спасение мужчины, провалившегося под лёд на Амуре. Он оказался в ледяной воде в 100 метрах от берега. Спасатели вытащили его из «ледовой ловушки». Также отряд участвовал в поисках пропавшего мужчины в районе имени Лазо, недалеко от посёлка Сидима. Нашли его и передали медикам.