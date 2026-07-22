Новый автомаршрут откроют к 650-летию Большого Мурашкина

Маршрут объединит Арзамас, села Вельдеманово и Григорово, а также само Большое Мурашкино. Путешественникам предложат погружение в историю церковного раскола, посещение Музея патриаршества, а также мест, связанных с патриархом Никоном и протопопом Аввакумом. По всем точкам уже сформированы пешеходные и автобусные программы.