Новый автомаршрут откроют к 650-летию Большого Мурашкина

В Нижегородской области разрабатывают новый автомобильный туристический маршрут, приуроченный к 650-летию поселка Большое Мурашкино. В ходе рабочей поездки объекты будущего пути оценил губернатор Глеб Никитин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Маршрут объединит Арзамас, села Вельдеманово и Григорово, а также само Большое Мурашкино. Путешественникам предложат погружение в историю церковного раскола, посещение Музея патриаршества, а также мест, связанных с патриархом Никоном и протопопом Аввакумом. По всем точкам уже сформированы пешеходные и автобусные программы.
Разработкой проекта занимаются Минтур, Минкульт региона, АНО «АСИРИС» и «Нескучный Нижний». Также прорабатывается вопрос о размещении маршрута на национальном портале «Путешествуем.РФ» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Ранее сообщалось, что 37 тыс. человек посетили фестиваль «Мастера Золотого кольца» в Городце.