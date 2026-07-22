Хабаровский филиал центра «ВОИН» представит военно-спортивный городок на ВЭФ во Владивостоке

Хабаровский филиал центра военно-спортивной подготовки «ВОИН» примет участие в XI Восточном экономическом форуме. На выставке «Улица Дальнего Востока» будет работать военно-спортивный городок площадью 600 квадратных метров. Инструкторы и курсанты из Хабаровского края проведут мастер-классы по огневой подготовке, тактической медицине, применению беспилотных систем и инженерному делу. В прошлом году павильон Центра признали лучшим отраслевым стендом на «Улице Дальнего Востока». В зоне тактической медицины посетители научатся останавливать кровотечение и эвакуировать раненых. На площадке БПЛА гости попробуют управлять дронами на симуляторе и в реальности, соберут беспилотник и впервые испытают VR-симулятор стрельбы по дронам. В зоне огневой подготовки отработают сборку-разборку автоматов и стрельбу. XI Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Выставка будет открыта для участников форума, а с 5 по 7 сентября — для всех желающих.