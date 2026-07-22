Три новых проекта вошли в бизнес-инкубатор Комсомольска

Три предпринимателя из сфер образования и IT стали резидентами краевого бизнес-инкубатора в Комсомольске-на-Амуре. Они получили оборудованные помещения по сниженной цене и доступ к обучающим программам, сообщили в министерстве экономического развития Хабаровского края.
К команде инкубатора присоединился разработчик программного обеспечения и систем интеграции Станислав Токарев. Новыми резидентами также стали лингвистическая студия Дарьи Марченко, где преподают китайский и английский языки, и проект репетитора по математике Анастасии Вальковой.
На льготную аренду могут претендовать компании, зарегистрированные не более трёх лет назад. В первый год они платят 40% рыночной стоимости, во второй — 60%, в третий — 80%, а для производственных, инновационных и IT-проектов предусмотрена дополнительная скидка.
Сейчас в бизнес-инкубаторе работают 15 резидентов, хотя помещения рассчитаны на 25 компаний. На новый конкурс выставили шесть оборудованных офисов площадью до 35,8 квадратного метра и четыре производственных помещения площадью до 31,6 квадратного метра.
В первый год квадратный метр офиса обойдётся резидентам в 203,7 рубля, производственной площади — в 86,07 рубля. Отбор продолжается, а победители также смогут посещать тренинги и семинары центра «Мой бизнес».