Розанова планирует вернуться на сцену после 20-летнего перерыва

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народная артистка РФ Ирина Розанова, которой 22 июля исполнилось 65 лет, планирует вернуться на театральную сцену после 20-летнего перерыва. Об этом актриса рассказала в беседе с ТАСС.
«Я задумала спектакль. Пока не могу ничего сказать, но он будет, и это будет событием, я знаю. Я 20 лет на сцене не играла», — сказала Розанова.
Актриса отметила, что намерена продолжать активно работать. «Пока 6:5 в мою пользу, потому что я хочу работать», — пошутила она, говоря о своем возрасте. По словам Розановой, у нее также есть предложение о съемках в кино, однако подробности проекта она раскрывать не стала.
Розанова добавила, что никогда не боялась возрастных ролей и начала играть бабушек еще в 35 лет. «Я обожаю играть возраст. Мне когда-то Марк Захаров сказал: “Вы все время будете работать”. Мне это нравится», — поделилась артистка.
Об увлечениях.
Артистка отметила, что предпочитает проводить свободное время с семьей и заниматься домашними делами, а не участвовать в светских мероприятиях. «Я люблю созерцать, смотреть, как растут деревья, на рыбалку с внуками ездить, рисовать люблю, дома люблю копошиться, что-то перестраивать, менять декорации, которые я там делаю постоянно», — сказала Розанова.
По словам артистки, свой юбилей она также решила отметить без большого торжества, в кругу родных. «Я не буду никакие юбилеи сейчас устраивать. Завтра соберу всех членов семьи, очень хорошее место нашла на воде. Хочется тишины», — поделилась она.
Розанова отметила, что среди главных составляющих ее жизни остаются работа, общение с близкими, поездки с внуками и забота о домашних животных. «Хочется работать, с внуками ездить куда-нибудь отдыхать, на рыбалку, заниматься котами, своим любимым делом», — добавила актриса.