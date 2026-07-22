Розанова планирует вернуться на сцену после 20-летнего перерыва

Актриса отметила, что намерена продолжать активно работать. «Пока 6:5 в мою пользу, потому что я хочу работать», — пошутила она, говоря о своем возрасте. По словам Розановой, у нее также есть предложение о съемках в кино, однако подробности проекта она раскрывать не стала.