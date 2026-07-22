Что делать, если начальник не пускает в отпуск: пошаговый алгоритм

«Если вы там есть и отпуск “забронирован” на нужные вам даты — никто не имеет права вам препятствовать. Если графика нет вовсе или вас туда “забыли” внести — это уже нарушение со стороны работодателя. Штраф для компании за такое может составить до 50 000 рублей, а при повторном нарушении — до 100 000 рублей», — сказала она.