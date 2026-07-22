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Что делать, если начальник не пускает в отпуск: пошаговый алгоритм

Финэксперт Иваткина раскрыла алгоритм действий, если не отпускают в отпуск.

Источник: Комсомольская правда

Иногда руководитель отказывается предоставить работнику оплачиваемый отпуск, ссылаясь на то, что предоставление заслуженного отдыха может неблагоприятно отразиться на нормальной деятельности организации. О том, как поступать в этой ситуации и отстоять свое право на отпуск в беседе с KP.RU рассказала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина.

Она напомнила, что в законе действительно есть норма, которая позволяет перенести отпуск сотрудника. Однако она рассчитана на исключительные случаи, а не на любого работника.

В случае если начальник никак не желает подписать заявление, эксперт в первую очередь рекомендовала проверить график отпусков.

«Если вы там есть и отпуск “забронирован” на нужные вам даты — никто не имеет права вам препятствовать. Если графика нет вовсе или вас туда “забыли” внести — это уже нарушение со стороны работодателя. Штраф для компании за такое может составить до 50 000 рублей, а при повторном нарушении — до 100 000 рублей», — сказала она.

Следующим шагом может стать требование письменного отказа в предоставлении отдыха с указанием причин и ссылкой на пункт закона, запрещающий сотруднику отдых.

Специалист отметила, что иногда эти действия не помогают добиться причитающегося по закону, тогда следует написать жалобу. Любой работник имеет право обратиться в Госинспекцию труда. Но здесь существует риск испортить отношения с начальником, так что стоит взвесить все риски, заметила она.

Кроме того, Иваткина посоветовала не соглашаться на отпуск за свой счет. Поскольку отпуск — это еще и выплата отпускных, и лишать этих денег сотрудника со стороны работодателя незаконно.