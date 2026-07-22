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Волгоградское УФАС оштрафовало нарушителей законов на 4,6 млн рублей

В Волгоградском УФАС отчитались об итогах работы за первое полугодие 2026 года. За.

В Волгоградском УФАС отчитались об итогах работы за первое полугодие 2026 года. За этот период в ведомстве рассмотрели 39 дел о нарушении процедур торгов, 19 — антимонопольного законодательства, 356 дел — в контрактной системе и 88 — о нарушении закона о рекламе.

По итогам рассмотрения таких дел было выдано 55 предписаний. В реестр недобросовестных поставщиков включено 46 нарушителей, в частности, в сфере капремонта в этот список попали 2 компании за неисполнение 9 договоров по реконструкции 101 МКД.

Всего в первом полугодии 2026 года управлением возбуждено 290 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов составила 46389 тыс. руб.

К административной ответственности привлечены 140 должностных лиц (в т.ч. индивидуальных предпринимателей), 48 юридических лиц и 7 физлиц.