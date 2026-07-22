Волгоградское УФАС оштрафовало нарушителей законов на 4,6 млн рублей

В Волгоградском УФАС отчитались об итогах работы за первое полугодие 2026 года. За этот период в ведомстве рассмотрели 39 дел о нарушении процедур торгов, 19 — антимонопольного законодательства, 356 дел — в контрактной системе и 88 — о нарушении закона о рекламе.