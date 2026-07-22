Активы закрытых ПИФов недвижимости впервые превысили 1 трлн рублей

Суммарные активы рыночных закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФов) недвижимости по итогам второго квартала 2026 года выросли на 9,3%, до 1,04 трлн руб., следует из оценки УК «Парус Управление активами». Темпы роста оказались выше, чем в предшествующем квартале (6,5%) и годом ранее (8,9%). Основной прирост активов обеспечили фонды, доступные только квалифицированным инвесторам. За квартал они выросли на 16,2%, до 522 млрд руб., двукратно опередив темпы роста второго квартала 2025 года. При этом за отчетный период не было создано ни одного фонда, доступного неквалифицированным инвесторам, а активы существующих ЗПИФов выросли лишь на 3,3%, до 518 млрд руб. Темпы роста упали более чем в два раза и оказались самыми низкими с 2019 года.