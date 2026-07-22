Депутат Панеш предупредил о схемах навязывания замены счетчиков воды в 2026 году

В 2026 году правила эксплуатации приборов учета остаются прежними, однако гражданам стоит внимательнее относиться к предложениям коммерческих служб. Как рассказал RT заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, замена счетчика холодной воды требуется только при его механической поломке или истечении срока службы (обычно от 10 до 12 лет).
Если прибор исправен, но истек межповерочный интервал (шесть лет для холодной и четыре года для горячей воды), менять устройство не нужно — достаточно провести поверку в аккредитованной лаборатории. Установку могут выполнять только лицензированные организации или сотрудники управляющей компании.
Панеш обратил внимание на действия недобросовестных фирм, которые часто пытаются навязать срочную замену прибора без проведения поверки, предлагают неоправданно дорогие модели или включают в счет несогласованные услуги. Чтобы избежать переплат, депутат советует проверять лицензию исполнителя, не соглашаться на замену при действующем сроке службы и требовать подробный письменный договор.
После установки счетчик должен быть опломбирован представителем ресурсоснабжающей организации бесплатно в течение 15 рабочих дней. Для регистрации потребуются паспорт прибора, акты установки и ввода в эксплуатацию. В ряде регионов для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей предусмотрены льготы на установку или компенсацию стоимости работ, информацию о которых можно уточнить в органах соцзащиты.
Напомним, поверку счетчиков воды теперь можно заказать онлайн на сайте «Объединенного коммунального оператора».