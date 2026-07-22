Депутат Панеш предупредил о схемах навязывания замены счетчиков воды в 2026 году

В 2026 году правила эксплуатации приборов учета остаются прежними, однако гражданам стоит внимательнее относиться к предложениям коммерческих служб. Как рассказал RT заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш, замена счетчика холодной воды требуется только при его механической поломке или истечении срока службы (обычно от 10 до 12 лет).