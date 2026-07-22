Работодатели в РФ ищут людей старшего возраста на рабочие профессии

Работодатели в России стали чаще искать специалистов ряда рабочих профессий среди представителей старшего поколения. Такая тенденция наблюдается в течение первого полугодия 2026 года, пишет РИА Новости.
«Кандидатам старшего поколения чаще всего предлагали работу электриком (+144%) — соискатели на такие позиции могли рассчитывать в среднем на 175 267 рублей в месяц. Вдвое (+99%) увеличилось количество доступных возрастным соискателям вакансий для операторов станка — средние предлагаемые зарплаты здесь составили 95 483 рубля в месяц», — цитирует агентство соответствующее исследование «Авито Работы».
Больше всего число вакансий, доступных для старших поколений, выросло в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Якутии.
Ранее сообщалось, что наиболее производительными и востребованными на рынке труда стали сотрудники в возрасте 40−45 лет. Аналитики связывают это с тем, что специалисты такого возраста, обладая значительным опытом, в то же время имеют реалистичные зарплатные ожидания.
Почему россияне все чаще ищут удаленку, и может ли работодатель заставить вернуться в офис, читайте здесь на KP.RU.