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Работодатели в РФ ищут людей старшего возраста на рабочие профессии

Число доступных для старшего поколения вакансий больше всего выросло в Сахалинской области.

Источник: Комсомольская правда

Работодатели в России стали чаще искать специалистов ряда рабочих профессий среди представителей старшего поколения. Такая тенденция наблюдается в течение первого полугодия 2026 года, пишет РИА Новости.

«Кандидатам старшего поколения чаще всего предлагали работу электриком (+144%) — соискатели на такие позиции могли рассчитывать в среднем на 175 267 рублей в месяц. Вдвое (+99%) увеличилось количество доступных возрастным соискателям вакансий для операторов станка — средние предлагаемые зарплаты здесь составили 95 483 рубля в месяц», — цитирует агентство соответствующее исследование «Авито Работы».

Больше всего число вакансий, доступных для старших поколений, выросло в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Якутии.

Ранее сообщалось, что наиболее производительными и востребованными на рынке труда стали сотрудники в возрасте 40−45 лет. Аналитики связывают это с тем, что специалисты такого возраста, обладая значительным опытом, в то же время имеют реалистичные зарплатные ожидания.

Почему россияне все чаще ищут удаленку, и может ли работодатель заставить вернуться в офис, читайте здесь на KP.RU.