Работодатели в РФ ищут людей старшего возраста на рабочие профессии

Ранее сообщалось, что наиболее производительными и востребованными на рынке труда стали сотрудники в возрасте 40−45 лет. Аналитики связывают это с тем, что специалисты такого возраста, обладая значительным опытом, в то же время имеют реалистичные зарплатные ожидания.