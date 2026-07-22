Задержанная голой за рулем американка помогла полиции найти оружейный склад

В американском штате Пенсильвания обнаженный мужчина, который находился под воздействием наркотиков, ворвался в чужой дом, напугав его жителей, и стал избивать хозяйку жилья. Позднее он силой затащил мужа и детей женщины в ванную комнату и запер за собой дверь, после чего начал громко молиться и пить воду из унитаза.