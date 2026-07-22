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Задержанная голой за рулем американка помогла полиции найти оружейный склад

В американском штате Миссисипи задержанная голой за рулем 22-летняя девушка привела полицию к складу оружия. Об этом в пятницу, 17 июля, пишет Daily Star.

В американском штате Миссисипи задержанная голой за рулем 22-летняя девушка привела полицию к складу оружия. Об этом в пятницу, 17 июля, пишет Daily Star.

12 июля патрульные в городе Эллисвилл заметили внедорожник, который совершал странные маневры. За рулем оказалась полностью обнаженная 22-летняя Кейтлин Максвелл. Она отказалась от теста на алкоголь. В машине нашли марихуану, три пистолета Glock и две винтовки AR-15, одна из которых была переделана под автоматическую стрельбу — это нарушение федерального закона.

На допросе Максвелл рассказала, что переделкой оружия занимался ее 24-летний бойфренд Шон Кули, изготавливавший детали на 3D-принтере. При обыске у него дома изъяли еще несколько единиц оружия. Обоих заключили в тюрьму с залогом в 35 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей), говорится в материале.

В США запрещено автоматическое оружие, выпущенное после 1986 года, переделка полуавтоматов — серьезное нарушение. В Миссисипи с 2024 года хранение средств для переделки оружия в автоматическое считается тяжким преступлением.

В американском штате Пенсильвания обнаженный мужчина, который находился под воздействием наркотиков, ворвался в чужой дом, напугав его жителей, и стал избивать хозяйку жилья. Позднее он силой затащил мужа и детей женщины в ванную комнату и запер за собой дверь, после чего начал громко молиться и пить воду из унитаза.

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