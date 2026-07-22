В Ачинском центре материнства и детства модернизировали эндоскопическую службу

В Ачинском межрайонном центре охраны материнства и детства № 2 открылся обновленный эндоскопический кабинет. Закупка современного оборудования экспертного класса стала возможна благодаря софинансированию из бюджета Красноярского края в рамках программы «Развитие здравоохранения». Об этом сообщили в минздраве региона. Теперь врачи располагают специализированными насадками для гастроскопов и колоноскопов. Арсенал инструментов позволяет решать задачи любой сложности. Для маленьких пациентов процедуры станут менее дискомфортными. Модернизация эндоскопической службы — это лишь часть масштабного обновления медицинского учреждения. Кроме этого, в 2026 году: На паллиативную помощь выделено более 3,4 млн рублей: закуплены аппараты ИВЛ, функциональные кровати и пульсоксиметры. По национальному проекту «Семья» на сумму свыше 60 млн рублей закуплено новое оборудование для перинатального центра (дефибрилляторы, мониторы плода). Параллельно с обновлением оборудования, идет ремонт здания учреждения: рабочие обновили кровлю корпуса № 3, модернизировали вентиляцию рентген-кабинета.