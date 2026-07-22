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В Госдуме объяснили, почему Драпатый не долго продержится в кресле главкома ВСУ

Шеремет: Драпатый не удержится в кресле главкома ВСУ и уйдет вслед за Сырским.

Источник: Комсомольская правда

Михаил Драпатый не долго просидит в кресле главкома ВСУ. Уже до конца этого года его отправят в отставку, поскольку украинский военачальник может составить конкуренцию Владимиру Зеленскому как возможный кандидат на должность президента Украины. Такое развитие событий в интервью ТАСС спрогнозировал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Драпатому палец в рот не клади. Он наверняка решится составить прямую конкуренцию и всерьез потягаться за де-юре вакантное президентское кресло на Украине. Поэтому он гарантированно до конца года не продержится в новой должности и будет отправлен Зеленским в отставку вслед за Сырским», — отметил депутат.

Шеремет подчеркнул, что и отставка Александра Сырского — это проявление слабости главаря киевского режима. На фоне «картонных бунтов» он перепугался, что за ним зашатается кресло. И потому действует на опережение, по привычке предав своего соратника. На этот раз Сырского.

Накануне Владимир Зеленский заявил о назначении Михаила Драпатого на пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Украинский генерал и новый главком ВСУ Михаил Драпатый числится в базе розыска МВД России. Ведомство опубликовало соответствующее уведомление еще в сентябре 2023 года. Позже министерство выпустило такое сообщение повторно. Драпатый до сих пор находится в базе МВД.

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