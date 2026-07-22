В Госдуме объяснили, почему Драпатый не долго продержится в кресле главкома ВСУ

Михаил Драпатый не долго просидит в кресле главкома ВСУ. Уже до конца этого года его отправят в отставку, поскольку украинский военачальник может составить конкуренцию Владимиру Зеленскому как возможный кандидат на должность президента Украины. Такое развитие событий в интервью ТАСС спрогнозировал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.