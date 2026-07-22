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Первая жена SHAMAN Рощупкина рассказала об общении с артистом после развода

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) развелся с исполнительницей Мариной Рощупкиной 10 лет назад. В беседе с Starhit первая супруга артиста рассказала об общении с ним после расставания.

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) развелся с исполнительницей Мариной Рощупкиной 10 лет назад. В беседе с Starhit первая супруга артиста рассказала об общении с ним после расставания.

Артистка вспомнила о встрече с бывшим супругом на недавнем концерте. По ее словам, они смогли увидеться лишь ненадолго за кулисами Кремлевского дворца на праздничном мероприятии ко Дню семьи, любви и верности.

Музыканты пожелали друг другу удачи и творческих успехов, однако поговорить подробнее не успели, поскольку Дронов спешил на съемки.

Также Рощупкина поделилась подробностями о 12-летней дочери Варваре. Девочка, как и ее родители, связала свою жизнь с творчеством: она посещает музыкальную школу по классу фортепиано и занимается спортивными бальными танцами.

По словам певицы, Дронов принимает участие в жизни дочери, однако не настолько активно, как ему хотелось бы. Причиной этого она назвала плотный рабочий график артиста.

— Общение папы с Варварой происходит редко в связи с его концертной занятостью. А так, он нас поддерживает во всем, у нас нормальные человеческие отношения, — рассказала Рощупкина в интервью журналу.

Недавно стало известно, что SHAMAN и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина устроили закрытое свадебное торжество в центре Москвы. По данным журналистов, праздник прошел в ресторане на Петровке, который полностью закрыли для других посетителей.

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