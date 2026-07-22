«Трагедия Страстной пятницы» получила развитие: обнаружены обломки упавшего в 1952 году самолета

В 1952 году в районе Пуэрто-Рико произошла страшная авиакатастрофа. Ее назвали «Трагедией Страстной пятницы». Спустя 74 года у берегов Пуэрто-Рико нашли обломки упавшего самолета. Об этом рассказали в пресс-службе организации Air/Sea Heritage Foundation.
Компания напомнила, что поисковые мероприятия в отношении упавшего Pan Am Clipper Endeavor не закончились до сих пор. Новые обломки нашли в июне на глубине 610 м с помощью автономного подводного аппарата. На фюзеляже сохранились логотип Pan Am и название Clipper Endeavor.
В организации напомнили детали инцидента. Самолет упал 11 апреля 1952 года. На борту находились 69 человек, из них 52 — погибли. Эта катастрофа привела к существенным изменениям в авиационной безопасности.
В начале июля в Британии в авиакатастрофе погибли два человека. Самолет упал в поле в графстве Эссекс по завершении ознакомительного полета.