«Трагедия Страстной пятницы» получила развитие: обнаружены обломки упавшего в 1952 году самолета

Компания напомнила, что поисковые мероприятия в отношении упавшего Pan Am Clipper Endeavor не закончились до сих пор. Новые обломки нашли в июне на глубине 610 м с помощью автономного подводного аппарата. На фюзеляже сохранились логотип Pan Am и название Clipper Endeavor.