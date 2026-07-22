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«Трагедия Страстной пятницы» получила развитие: обнаружены обломки упавшего в 1952 году самолета

У Пуэрто-Рико нашли обломки самолета спустя 74 года после крушения.

Источник: Комсомольская правда

В 1952 году в районе Пуэрто-Рико произошла страшная авиакатастрофа. Ее назвали «Трагедией Страстной пятницы». Спустя 74 года у берегов Пуэрто-Рико нашли обломки упавшего самолета. Об этом рассказали в пресс-службе организации Air/Sea Heritage Foundation.

Компания напомнила, что поисковые мероприятия в отношении упавшего Pan Am Clipper Endeavor не закончились до сих пор. Новые обломки нашли в июне на глубине 610 м с помощью автономного подводного аппарата. На фюзеляже сохранились логотип Pan Am и название Clipper Endeavor.

В организации напомнили детали инцидента. Самолет упал 11 апреля 1952 года. На борту находились 69 человек, из них 52 — погибли. Эта катастрофа привела к существенным изменениям в авиационной безопасности.

В начале июля в Британии в авиакатастрофе погибли два человека. Самолет упал в поле в графстве Эссекс по завершении ознакомительного полета.