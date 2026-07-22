Детский сад и начальные классы готовят к открытию на Патрокле во Владивостоке

Микрорайон Патрокл, который стремительно растет, но страдает от нехватки образовательной инфраструктуры, к 1 сентября получит важное пополнение. Здесь откроются новый детский сад на 90 мест и начальная школа на 120 первоклассников. Впрочем, эти запуски происходят на фоне многострадального долгостроя: основная школа на 1275 мест, контракт на которую был заключен еще в 2020 году, остается проблемным объектом. Готовность новых учреждений проверили глава Владивостока Константин Шестаков и первый вице-губернатор Вера Щербина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сегодня мы представили новые социальные объекты, которые появляются на Патрокле. Микрорайон растёт, увеличивается количество семей с детьми, и наша задача — обеспечить их необходимой инфраструктурой. К началу учебного года здесь откроется детский сад и четыре первых класса. Для многих ребят переход в школу будет особенно комфортным: они продолжат учиться в знакомом здании рядом с домом, где ранее посещали подготовительные группы.
Новый детский сад расположен на первом этаже жилого дома № 17 на улице Сочинской. Помещение было выкуплено администрацией у застройщика. Сейчас в нём завершают расстановку мебели и завозят оборудование. Кроме того, в саду появится секция спортивной гимнастики для детей от четырёх до шести лет. А в корпусе детского сада № 167 на улице Сочинской, 14 откроется начальная школа — здесь сформируют четыре первых класса. Для учебного процесса уже закуплена новая мебель и инвентарь. Напомним, ещё один детский сад на 130 мест откроется в здании на Постышева, 7а.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, одна из самых громких проблема Патрокла — строительство полноценной школы на 1275 мест — продолжает решаться с огромным скрипом. Контракт на её возведение был заключён в ноябре 2020 года с ГК «Альянс». Первоначальная цена составляла 1,88 млрд рублей, затем смета выросла до 2,95 млрд. Подрядчик добивался увеличения до 4,5 млрд рублей, а сроки сдачи неоднократно сдвигались. В итоге контракт был расторгнут, компания получила штрафы на сумму более 600 млн рублей.
Губернатор Олег Кожемяко ранее называл этот объект «больным вопросом». Он напомнил, что изначальная стоимость контракта — 60 тысяч рублей за квадратный метр «под ключ» — была нереальной для такого сложного проекта.
В апреле 2026 года состоялся новый конкурс, однако и он был признан несостоявшимся: из двух участников требованиям заказчика соответствовала только одна компания. В итоге мэрия Владивостока получила право заключить контракт по максимальной цене — 4,17 млрд рублей — без проведения конкурентной борьбы.