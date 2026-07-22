Детский сад и начальные классы готовят к открытию на Патрокле во Владивостоке

Новый детский сад расположен на первом этаже жилого дома № 17 на улице Сочинской. Помещение было выкуплено администрацией у застройщика. Сейчас в нём завершают расстановку мебели и завозят оборудование. Кроме того, в саду появится секция спортивной гимнастики для детей от четырёх до шести лет. А в корпусе детского сада № 167 на улице Сочинской, 14 откроется начальная школа — здесь сформируют четыре первых класса. Для учебного процесса уже закуплена новая мебель и инвентарь. Напомним, ещё один детский сад на 130 мест откроется в здании на Постышева, 7а.