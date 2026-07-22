В Перми с нового учебного года четыре школы введут оценки за поведение

В 2026—2027 учебном году нововведение протестируют в каждом регионе России. В Прикамье к эксперименту присоединятся 10 школ, включая четыре из Перми. В их число также вошли: школы № 3 и № 7 из Лысьвы, лицей № 1 и Плехановская школа из Кунгура, школа «Алгоритм» из Гамово, школа № 7 из Соликамска.