В Перми с нового учебного года четыре школы введут оценки за поведение

Сразу несколько школ Пермского края возобновят практику советских школ по оценке поведения учащихся. В Перми к забытому эксперименту присоединятся четыре образовательных учреждения.
В тестовом режиме с 1 сентября оценки за поведение начнут ставить в школах № 77, № 96, № 127 и предметно-языковой школе «Дуплекс». Отметки получат учащиеся со второго по восьмой класс. Поведение педагоги начнут оценивать по трехуровневой системе — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».
В городском департаменте пояснили, что результаты оценивания поведения школьников не учитываются при осуществлении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и не могут стать основанием для отказа в допуске к государственной итоговой аттестации.
В 2026—2027 учебном году нововведение протестируют в каждом регионе России. В Прикамье к эксперименту присоединятся 10 школ, включая четыре из Перми. В их число также вошли: школы № 3 и № 7 из Лысьвы, лицей № 1 и Плехановская школа из Кунгура, школа «Алгоритм» из Гамово, школа № 7 из Соликамска.