Главные новости к утру 22 июля

Как стало известно «Ъ», Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4900 м и запретила транзитные пролеты через него из соображений безопасности — для снижения интенсивности полетов вокруг Москвы и ускоренной посадки в случае угрозы.