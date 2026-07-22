Власти Саньи на Хайнане улучшили условия для развития туризма

После целенаправленной проработки этих вопросов властями заявки на проведение фестивалей и прочих мероприятий теперь могут быть рассмотрены в течение всего двух рабочих дней. Для более оперативного урегулирования возникающих проблем была улучшена сеть межведомственных госуслуг на всех этапах процесса согласования при взаимодействии с местными компаниями. При их поддержке госструктуры способны заранее устранить различные сложные моменты и существенно снизить издержки в указанной отрасли.