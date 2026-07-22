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Газманов призвал молодых исполнителей отказаться от выступлений под фонограмму

Народный артист России отметил, что начинающим артистам важно не стремиться повторять успех уже известных исполнителей, а искать собственный путь в музыке.

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Начинающим исполнителям необходимо больше работать над вокалом, а также отказаться от выступлений под фонограмму. Такое мнение в интервью ТАСС выразил народный артист России Олег Газманов.

«Нужно петь вживую и постоянно работать над голосом. Публика чувствует, когда артист действительно проживает песню, а когда просто правильно открывает рот под музыку», — сказал Газманов.

По его словам, молодым артистам важно не стремиться повторять успех уже известных исполнителей, а искать собственный путь в музыке. «Нужно работать даже тогда, когда тебя еще никто не знает и не посыпает аплодисментами. Искать свое место на сцене и в музыке, свою нишу, свой образ», — отметил певец.