Газманов призвал молодых исполнителей отказаться от выступлений под фонограмму

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Начинающим исполнителям необходимо больше работать над вокалом, а также отказаться от выступлений под фонограмму. Такое мнение в интервью ТАСС выразил народный артист России Олег Газманов.
«Нужно петь вживую и постоянно работать над голосом. Публика чувствует, когда артист действительно проживает песню, а когда просто правильно открывает рот под музыку», — сказал Газманов.
По его словам, молодым артистам важно не стремиться повторять успех уже известных исполнителей, а искать собственный путь в музыке. «Нужно работать даже тогда, когда тебя еще никто не знает и не посыпает аплодисментами. Искать свое место на сцене и в музыке, свою нишу, свой образ», — отметил певец.