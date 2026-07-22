Газманов призвал молодых исполнителей отказаться от выступлений под фонограмму

По его словам, молодым артистам важно не стремиться повторять успех уже известных исполнителей, а искать собственный путь в музыке. «Нужно работать даже тогда, когда тебя еще никто не знает и не посыпает аплодисментами. Искать свое место на сцене и в музыке, свою нишу, свой образ», — отметил певец.