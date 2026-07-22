Новые резиденты пополнят бизнес-инкубатор Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре начинающие предприниматели могут получить льготные условия размещения в краевом бизнес-инкубаторе. По итогам отбора компании смогут работать в полностью оборудованных офисах и участвовать в обучающих программах краевых фондов. Воспользоваться льготами смогут компании не старше 3 лет с момента госрегистрации. Арендная плата для такого бизнеса составит 40% от рыночной стоимости в первый год, 60% — во второй, и 80% — в третий. В приоритете — сферы производства, IT, инноваций. К ним можно будет применить понижающий коэффициент 0,5. По итогам недавнего отбора резидентами стали три предпринимателя. Среди них — Станислав Токарев, занимающийся разработкой программного обеспечения и системной интеграцией IT-инфраструктуры, лингвистическая студия «Твой выбор» Дарьи Марченко, предлагающая услуги репетиторов по китайскому и английскому языкам, а также репетитор по математике Анастасия Валькова. Кроме современных оборудованных офисов, предприниматели также получили доступ к тренингам и семинарам от центра «Мой бизнес». «Наша ключевая задача — взять на себя организационную и инфраструктурную составляющую, чтобы предприниматель мог полностью сконцентрироваться на развитии своего продукта», — рассказала руководитель краевого бизнес-инкубатора Комсомольска-на-Амуре Ирина Демченко. Сейчас в бизнес-инкубаторе располагаются 15 резидентов, а всего там смогут находиться 25. Объявлен уже 19-й конкурс на заключение договоров аренды. На торги выставлены шесть офисных помещений площадью от 18,8 до 35,8 квадратных метров и четыре производственных — от 17,8 до 31,6 квадратных метра. Офисы оснащены мебелью и оргтехникой, а в производственных помещениях установлены стеллажи. В первый год аренда квадратного метра офиса составит 203,7 рубля, для производственных помещений — 86,7 рубля.