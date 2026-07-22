В «Суточно.ру» рассказали, на каких популярных направлениях доступная аренда

После того, как в 2025 году в Краснодаре вновь открылся аэропорт, число бронирований в городе выросло на 30%, рассказал ТАСС директор по маркетингу «Суточно.ру» Айрат Мусин. «Несмотря на возросший спрос, цены на аренду остались сравнительно невысокими. Многие туристы выбирают Краснодар как промежуточную точку при поездке на море, так и как конечный пункт для путешествия. В городе много достопримечательностей, красивых набережных, прогулочных зон, парков, кафе, магазинов», — пояснил он.