Уроки музыки в школах Ванинского района Хабаровского края станут интереснее

В школы Ванинского района поступило новое музыкальное оборудование. Музыкальные инструменты и мобильные акустические системы предназначены для преподавания предмета «Музыка», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Оборудование для образовательных организаций муниципалитета приобрели по инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту «Молодёжь и дети». На эти цели из федерального бюджета выделено 624 тысячи рублей.
Школы получили мобильные акустические системы и наборы шумовых инструментов. Это позволит сделать уроки музыки более интерактивными и увлекательными, разнообразить формы работы с учащимися и проводить творческие занятия на более высоком уровне.
До 1 сентября ожидается поставка оснащения для кабинетов изобразительного искусства — комплектов гипсовых моделей и муляжей, которые расширят возможности практической работы на уроках рисования и лепки.