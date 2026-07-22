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Уроки музыки в школах Ванинского района Хабаровского края станут интереснее

Образовательные организации получили новое оборудование.

Источник: Хабаровский край сегодня

В школы Ванинского района поступило новое музыкальное оборудование. Музыкальные инструменты и мобильные акустические системы предназначены для преподавания предмета «Музыка», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Оборудование для образовательных организаций муниципалитета приобрели по инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту «Молодёжь и дети». На эти цели из федерального бюджета выделено 624 тысячи рублей.

Школы получили мобильные акустические системы и наборы шумовых инструментов. Это позволит сделать уроки музыки более интерактивными и увлекательными, разнообразить формы работы с учащимися и проводить творческие занятия на более высоком уровне.

До 1 сентября ожидается поставка оснащения для кабинетов изобразительного искусства — комплектов гипсовых моделей и муляжей, которые расширят возможности практической работы на уроках рисования и лепки.