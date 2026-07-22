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ПВО уничтожила более 20 БПЛА в Ростовской области

Силы ПВО уничтожили более 20 БПЛА в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Более двух десятков БПЛА уничтожены ночью в городах Таганрог и Гуково, а также в восьми районах Ростовской области, пострадавших нет, произошло возгорание пшеницы, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более двух десятков БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Гуково, а также в 8 районах области… В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

Губернатор отметил, что пострадавших нет, возгорание полностью ликвидировано.

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