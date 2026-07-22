ПВО уничтожила более 20 БПЛА в Ростовской области

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более двух десятков БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Гуково, а также в 8 районах области… В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».