Отчёт Главы Адыгеи: поддержка педагогов, строительство новых школ и забота о защитниках Родины

В ходе заседания Государственного Совета — Хасэ Республики Адыгея глава региона Мурат Кумпилов представил ежегодный доклад о деятельности правительства в 2025 году и планах на предстоящий период. В работе сессии участвовали парламентарий от Адыгеи в Госдуме Мурат Хасанов, республиканские депутаты, министры, руководители федеральных структур, представители местного самоуправления и общественных организаций.
В своем выступлении Мурат Кумпилов отдельно остановился на теме престижа педагогической профессии, которая была поднята Президентом России на съезде «Единой России», а затем закреплена соответствующим указом. В развитие этого курса в Адыгее принято принципиальное решение с 1 сентября текущего года приравнять должностной оклад учителя за ставку 18 часов к уровню минимального размера оплаты труда. Финансирование этого нововведения будет обеспечено за счет республиканского бюджета. Кроме того, глава напомнил руководству муниципалитетов о необходимости разрабатывать собственные локальные меры поощрения для педагогов. Всего же в минувшем году на нужды образования было направлено почти 9,8 миллиарда рублей. С 2019 года в регионе появилось 12 новых школ, 18 детских садов и 4 дополнительных корпуса к дошкольным учреждениям. За четырехлетний период капитальный ремонт проведен в 28 школах и 2 детсадах. В 2026 году работы продолжатся еще в двух школах и шести корпусах пяти детских садов.
На развитие культуры направлено свыше 2,8 миллиарда рублей, что позволило продолжить обновление и техническое оснащение объектов отрасли. В области физической культуры и спорта с 2018 года построено 186 новых площадок и сооружений. Реализация программ, включая федеральную инициативу «Спорт России», дала ощутимый результат. За пять лет доля граждан, регулярно занимающихся физкультурой, выросла почти на 13 процентов, достигнув 60,8 процента. Также в прошлом году Адыгея попала в десятку лучших российских регионов по эффективности государственной молодежной политики.
«В основе успехов — единство жителей Адыгеи, их труд и твёрдая поддержка курса страны. Вместе с жителями, опираясь на всестороннюю помощь Президента, Правительства России, на поддержку Совета Федерации и Государственной думы, мы добиваемся реальных перемен», — подчеркнул Мурат Кумпилов.
Особое внимание в докладе было уделено Году защитника Отечества, объявленному в 2025 году в связи с 80-летием Победы. Одним из приоритетов работы правительства Адыгеи остается помощь ветеранам боевых действий, участникам специальной военной операции и членам их семей. С начала СВО на эти цели направлено почти 7 миллиардов рублей. В регионе действует развернутая система льгот и поддержки через филиал фонда «Защитники Отечества», а также запущена программа «Герои Адыгеи» по образцу федерального проекта «Время героев». Проект нацелен на профессиональную реализацию вернувшихся из зоны специальной военной операции бойцов. Республика входит в число лидеров по качеству этой работы.
Продолжается шефство над районами Херсонской области. В общей сложности в зону СВО отправлено более 6 тысяч тонн гуманитарного груза. Глава поблагодарил всех, кто участвовал в устранении последствий атаки вражеских беспилотников в Новой Адыгее, и отметил, что именно взаимопомощь и консолидация всех общественных сил обеспечивают стабильность в регионе.