Отчёт Главы Адыгеи: поддержка педагогов, строительство новых школ и забота о защитниках Родины

В своем выступлении Мурат Кумпилов отдельно остановился на теме престижа педагогической профессии, которая была поднята Президентом России на съезде «Единой России», а затем закреплена соответствующим указом. В развитие этого курса в Адыгее принято принципиальное решение с 1 сентября текущего года приравнять должностной оклад учителя за ставку 18 часов к уровню минимального размера оплаты труда. Финансирование этого нововведения будет обеспечено за счет республиканского бюджета. Кроме того, глава напомнил руководству муниципалитетов о необходимости разрабатывать собственные локальные меры поощрения для педагогов. Всего же в минувшем году на нужды образования было направлено почти 9,8 миллиарда рублей. С 2019 года в регионе появилось 12 новых школ, 18 детских садов и 4 дополнительных корпуса к дошкольным учреждениям. За четырехлетний период капитальный ремонт проведен в 28 школах и 2 детсадах. В 2026 году работы продолжатся еще в двух школах и шести корпусах пяти детских садов.