В России предложили ввести предупредительную маркировку для продуктов с пальмовым маслом

Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская направила обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с инициативой внедрить в РФ специальную предупредительную маркировку. Она должна наглядно информировать покупателя о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм.
Как отмечается в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, такая маркировка не будет делить продукты на «полезные» и «вредные». Ее цель — дать потребителю объективную информацию о составе, чтобы он мог сделать осознанный выбор при покупке.
Помимо этого, общественники призвали усовершенствовать нормативы по содержанию глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевой продукции, особенно в детском питании. В обращении подчеркивается, что эти соединения, образующиеся при высокотемпературной переработке растительных масел, обладают канцерогенными свойствами.
Напомним, Россельхознадзор обнаружил нарушения на предприятии по переработке молока в Нижегородской области.