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В России предложили ввести предупредительную маркировку для продуктов с пальмовым маслом

Инициатива принадлежит ОД «Здоровое Отечество».

Председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская направила обращение на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина с инициативой внедрить в РФ специальную предупредительную маркировку. Она должна наглядно информировать покупателя о содержании сахара, соли, жиров и калорий относительно рекомендуемых норм.

Как отмечается в письме, имеющемся в распоряжении РИА Новости, такая маркировка не будет делить продукты на «полезные» и «вредные». Ее цель — дать потребителю объективную информацию о составе, чтобы он мог сделать осознанный выбор при покупке.

Помимо этого, общественники призвали усовершенствовать нормативы по содержанию глицидиловых эфиров и 3-MCPD в пищевой продукции, особенно в детском питании. В обращении подчеркивается, что эти соединения, образующиеся при высокотемпературной переработке растительных масел, обладают канцерогенными свойствами.

Напомним, Россельхознадзор обнаружил нарушения на предприятии по переработке молока в Нижегородской области.

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