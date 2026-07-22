В центре Красноярска готовятся к будущему отопительному сезону

Параллельно в городе продолжается подготовка жилого фонда. К зиме должны быть готовы 5530 многоквартирных домов. Этой работой совместно с управляющими компаниями и ТСЖ занимается департамент городского хозяйства и благоустройства, сообщили в мэрии. Особое внимание уделяют обращениям жителей, которые прошлой зимой жаловались на холод в квартирах через социальные сети, аварийные службы и администрацию города.