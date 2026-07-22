В центре Красноярска готовятся к будущему отопительному сезону

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральном районе к предстоящему отопительному сезону готовят 80 объектов нежилого фонда, включая учреждения социальной сферы, учебные заведения, торговые и бизнес-центры.
На объектах проводят промывку и опрессовку систем отопления, проверяют запорную арматуру и приборы учета. Специалисты районной администрации консультируют представителей организаций по вопросам оформления документов в соответствии с действующими требованиями.
После завершения технических работ собственникам и арендаторам предстоит заполнить оценочные формы и передать их в межведомственную комиссию.
Параллельно в городе продолжается подготовка жилого фонда. К зиме должны быть готовы 5530 многоквартирных домов. Этой работой совместно с управляющими компаниями и ТСЖ занимается департамент городского хозяйства и благоустройства, сообщили в мэрии. Особое внимание уделяют обращениям жителей, которые прошлой зимой жаловались на холод в квартирах через социальные сети, аварийные службы и администрацию города.