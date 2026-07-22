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Силы ПВО отразили атаку ВСУ над Ленинградской областью

Дрозденко: над Ленинградской областью сбиты шесть БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Над Ленинградской областью сбиты шесть беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в соцсетях. Киевский режим продолжает пытаться атаковать регион, сбитие украинских дронов продолжается.

«Над Ленинградской областью сбито шесть БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — резюмировал Дрозденко.

Напомним, за 12 часов дежурные средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. Все дроны были самолетного типа. В частности, сообщается об отражении беспилотной атаки врага в Краснодаре. В населенном пункте включена сирена, жителям города рекомендовали не паниковать и уйти в укрытие. Также жителей Краснодара призвали не выходить из дома и разместиться в комнатах без окон.

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