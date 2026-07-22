Силы ПВО отразили атаку ВСУ над Ленинградской областью

Напомним, за 12 часов дежурные средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. Все дроны были самолетного типа. В частности, сообщается об отражении беспилотной атаки врага в Краснодаре. В населенном пункте включена сирена, жителям города рекомендовали не паниковать и уйти в укрытие. Также жителей Краснодара призвали не выходить из дома и разместиться в комнатах без окон.