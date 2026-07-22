В России создали предсказывающую результаты испытаний бетона ИИ-систему

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Студенты и аспиранты МГУ им. М. В. Ломоносова разработали ИИ-платформу для создания новых рецептур бетона, которая сокращает затраты на разботку за счет точного предсказания результатов многодневных испытаний смесей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Решение позволяет по данным о составе смеси прогнозировать такие свойства материалов, как прочность и подвижность. Ключевой особенностью является срок «предсказания» качеств смеси — до 90 суток после замешивания.
«Это позволяет установить время достижения требуемых диапазонов свойств еще до эксперимента за считаные секунды. Использование ИИ-системы MaterialsGen позволяет закрыть слепые зоны традиционных систем, использующихся на многих российских производствах. По расчетам, технология позволит получить экономический эффект в размере 41,5 млн рублей в год, и в дальнейшем может быть масштабирована в различных отраслях для разработки рецептур многокомпонентных смесей», — сообщили ТАСС в университете.
Традиционный подход предполагает испытания твердеющих бетонных смесей в течение 28 суток, после чего технологи замеряют его финальную прочность. Однако сейчас специалистов такой квалификации для оценки сложных составов не хватает, а работа лабораторий и цехов, как правило, не цифровизирована.
«Наблюдается систематический перерасход сырья из-за нестабильного качества и различных источников исходных материалов. Получается, что текущий цикл экспертного подбора рецептуры занимает месяц ручного труда, при этом его точность нельзя назвать удовлетворительной, она составляет всего 64% (процент попадания фактической прочности бетона в диапазон, предсказанный экспертом-технологом, на выборке более 1 тыс. составов)», — отметил руководитель проекта Максим Смирнов, аспирант химического факультета МГУ.
Новая система также позволяет генерировать новые рецептуры бетонных смесей по заданным диапазонам необходимых свойств. Проект вошел в число лидеров по итогам V Молодежного конкурса инноваций и предпринимательства стран ШОС, финал которого прошел в Китае. Он также получил поддержку некоммерческого фонда развития науки и образования «Интеллект».