В России создали предсказывающую результаты испытаний бетона ИИ-систему

«Это позволяет установить время достижения требуемых диапазонов свойств еще до эксперимента за считаные секунды. Использование ИИ-системы MaterialsGen позволяет закрыть слепые зоны традиционных систем, использующихся на многих российских производствах. По расчетам, технология позволит получить экономический эффект в размере 41,5 млн рублей в год, и в дальнейшем может быть масштабирована в различных отраслях для разработки рецептур многокомпонентных смесей», — сообщили ТАСС в университете.