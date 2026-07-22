Хабаровчанка за три недели общения с «Михаилом» лишилась 1,5 млн рублей

В Хабаровске 25-летняя жительница Железнодорожного района стала жертвой мошенников, которые предложили ей заработать на инвестициях после знакомства в интернете, сообщает hab.aif.ru.
Девушка, работающая продавцом-кассиром, в конце июня познакомилась на сайте знакомств с мужчиной по имени Михаил. В ходе общения он предложил ей попробовать заработать на инвестициях и убедил установить специальное приложение.
После этого хабаровчанка начала выполнять указания якобы сотрудников криптовалютной биржи. Сначала она перевела 61 тысячу рублей собственных средств.
Когда деньги закончились, мошенники убедили её оформить кредит. В итоге за три недели общения девушка перечислила на указанные счета около 1,527 млн рублей, из которых примерно 1,487 млн составили заёмные средства.
Позже хабаровчанка поняла, что стала жертвой мошеннической схемы, и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы, прокомментировал начальник УМВД России по Хабаровску Андрея Кокорин.