Стоимость минимальной продуктовой корзины в РФ выросла на 7,9%

Сообщается, что дороже всего минимальный набор продуктов на месяц обойдётся на Чукотке. Она стоит 20 689,8 рубля. В то же время самая дешёвая продуктовая корзина в Мордовии и в Саратовской области. Она обойдётся в 6 461,3 и 6 624 рубля соответственно.