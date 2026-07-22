Стоимость минимальной продуктовой корзины в РФ выросла на 7,9%

В России увеличилась стоимость минимальной месячной продуктовой корзины, в которую входят 33 наименования продуктов. С начала года она увеличилась на 7,9% и составляет 8 107,15 рубля, информирует ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».
Сообщается, что дороже всего минимальный набор продуктов на месяц обойдётся на Чукотке. Она стоит 20 689,8 рубля. В то же время самая дешёвая продуктовая корзина в Мордовии и в Саратовской области. Она обойдётся в 6 461,3 и 6 624 рубля соответственно.
В числе прочего в минимальный продуктовый набор входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, крупы, овощи, фрукты, сахар, мука.
Тем временем средняя пенсия россиян за год выросла на 2,6 тысячи рублей.
Также россиянам назвали возможный размер средней зарплаты в 2027 году, он может достичь 137 тысяч рублей.