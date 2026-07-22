Выставка «Русские метамодернисты» откроется в Хабаровске 24 июля (12+)

В картинной галерее имени А. М. Федотова (улица Карла Маркса, 47) 24 июля начнет работу проект «Русские метамодернисты». Организаторы — Дальневосточный художественный музей при поддержке правительства и губернатора Хабаровского края совместно с московской «Ассамблеей искусств». Экспозиция объединяет более 70 работ 15 ведущих российских художников. Все они — представители одного поколения, заявившие о себе на рубеже веков и в начале XXI века. «Метамодернизм — это не уход от мира в абстракцию, а мужество смотреть ему в глаза, сохраняя духовный стержень», — отмечает куратор проекта Владимир Назанский. Выставка призвана показать, что современное искусство в России опирается на отечественную художественную школу и культурную преемственность, а не отрицает их. Художники, чьи работы представлены в галерее, живут и работают в России: Иван Коршунов, Анастасия Кузнецова-Руф, Тимофей Смирнов, Мария Сафронова, Антон Кузнецов и другие. В рамках церемонии открытия пройдут паблик-ток «Русские метамодернисты: новые правила жизни или только направление в искусстве?» и кураторская экскурсия. Выставка будет работать до 10 сентября. Вход по билетам.