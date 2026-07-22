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Дожди, порывистый ветер у моря и до +20°C: прогноз погоды на 22 июля в Калининградской области

После заката столбики термометров покажут +13…+16°C.

Источник: Клопс.ru

Среда, 22 июля, в регионе будет довольно прохладной для этого времени года, с переменной облачностью и периодическими дождями. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром в регионе потеплеет до +16…+19°C. Днём температура сохранится примерно на том же уровне — +16…+19°C, местами до +20°C. Синоптики также не исключают кратковременные дожди: сначала локально ближе к полудню, затем в разных частях области в течение дня.

После заката столбики термометров покажут +13…+16°C. Вечером ожидается облачная погода с прояснениями, временами возможны кратковременные дожди. Наиболее вероятны осадки у побережья и на западе региона — в Полесском, Славском, Зеленоградском, Багратионовском, Гурьевском, Гвардейском районах, включая Калининград.

Днём по области ожидается умеренный ветер 4−8 м/с, местами с порывами до 9−10 м/с, вечером он ослабеет до 1−5 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться — с 757 до 754 мм рт. ст.

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