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Президент Федерации футбола Кюрасао покинул пост из-за рака простаты

Гильберт Мартина возглавлял организацию с апреля 2025 года.

ГААГА, 22 июля. /ТАСС/. Гильберт Мартина принял решение покинуть пост президента Федерации футбола Кюрасао после того, как ему диагностировали рак предстательной железы. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Заболевание было обнаружено на ранней стадии во время планового медицинского обследования. Отмечается, что Мартина не сообщал о диагнозе во время чемпионата мира, чтобы не отвлекать внимание от выступления сборной Кюрасао на турнире.

«Я очень благодарен всем членам федерации за доверие, оказанное мне как президенту, — сказал Мартина. — Для меня было честью занимать этот пост, работая с полной самоотдачей и преданностью делу. Однако сейчас мое здоровье должно быть на первом месте, поэтому я намерен полностью сосредоточиться на лечении и восстановлении».

Мартине 55 лет, он был избран президентом организации в апреле 2025 года. При нем сборная Кюрасао под руководством бывшего главного тренера петербургского «Зенита» и команды России Дика Адвоката впервые вышла на чемпионат мира. На турнире сборная завершила выступление на групповом этапе, набрав одно очко. Единственный мяч на турнире команда забила в ворота немцев (1:7).

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