Президент Федерации футбола Кюрасао покинул пост из-за рака простаты

«Я очень благодарен всем членам федерации за доверие, оказанное мне как президенту, — сказал Мартина. — Для меня было честью занимать этот пост, работая с полной самоотдачей и преданностью делу. Однако сейчас мое здоровье должно быть на первом месте, поэтому я намерен полностью сосредоточиться на лечении и восстановлении».