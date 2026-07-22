Президент Федерации футбола Кюрасао покинул пост из-за рака простаты

ГААГА, 22 июля. /ТАСС/. Гильберт Мартина принял решение покинуть пост президента Федерации футбола Кюрасао после того, как ему диагностировали рак предстательной железы. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Заболевание было обнаружено на ранней стадии во время планового медицинского обследования. Отмечается, что Мартина не сообщал о диагнозе во время чемпионата мира, чтобы не отвлекать внимание от выступления сборной Кюрасао на турнире.
«Я очень благодарен всем членам федерации за доверие, оказанное мне как президенту, — сказал Мартина. — Для меня было честью занимать этот пост, работая с полной самоотдачей и преданностью делу. Однако сейчас мое здоровье должно быть на первом месте, поэтому я намерен полностью сосредоточиться на лечении и восстановлении».
Мартине 55 лет, он был избран президентом организации в апреле 2025 года. При нем сборная Кюрасао под руководством бывшего главного тренера петербургского «Зенита» и команды России Дика Адвоката впервые вышла на чемпионат мира. На турнире сборная завершила выступление на групповом этапе, набрав одно очко. Единственный мяч на турнире команда забила в ворота немцев (1:7).